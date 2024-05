Marcelina Zawadzka jest w CIĄŻY! Radosną nowinę przekazała w Dzień Matki (ZDJĘCIA)

Klemi 11 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

Gratuluję. Trzymam kciuki, aby była to miłość pewna i wzajemna. To bardzo ważne. U mnie po 20 latach moich wyrzeczeń, aby syn mógł się uczyć i później studiować, usłyszałam, że się nad nim znęcam, gdyż każę mu albo studiować albo iść do pracy, a jemu się nie chce. On chce się bawić. Wyprowadził się daleko i nie utrzymujemy kontaktu. Mam nadzieję, że jest szczęśliwy . Trzymam za niego kciuki