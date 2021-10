Chłopak Marceliny Zawadzkiej odlatuje w zachwytach nad ukochaną: "Jest PORTALEM DO WIECZNOŚCI" (FOTO)

Twoja kobieta to twoja bogini - zaczyna pod selfie, na którym widzimy ich razem. Nie porównuj jej z nikim, nie manipuluj nią. Patrz na nią i dojrzyj, kim naprawdę jest. Ona jest portalem do wieczności. Jest magią i przestworzami - wymienia, jak się okazuje, będący wyjątkowym romantykiem Max.

To jednak nie koniec, bo do kolejnego zdjęcia, tym razem takiego, na którym obdarowuje dziewczynę całusem , Niemiec również dołączył skierowaną do mężczyzn odezwę:

Jesteś bogiem, pamiętaj kim naprawdę jesteś. Jesteś tu po to, by ją chronić. Służ jej, interesuj się nią. Jedynie wtedy ci zaufa - zwraca się do męskiej części followersów. Gdy ci zaufa, będzie czuła się bezpiecznie. Gdy będzie bezpieczna, odda ci się. Gdy odda ci się, będzie odprężona. Gdy będzie odprężona, będzie kreatywna. Gdy będzie kreatywna, to zaowocuje. Wtedy będzie wolna, a kiedy będzie wolna, będzie szczęśliwa - czytamy w wywodzie wyjątkowo zaangażowanego w szczęście drugiej połówki biznesmena.