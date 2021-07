Marcelina Zawadzka znowu CZMYCHNĘŁA Z KRAJU! Porwała nowe "ciacho" do Tajlandii (ZDJĘCIA)

Samantha 32 min. temu zgłoś do moderacji 30 0 Odpowiedz

Mam znajoma; gdziekolwiek pojdzie, pojedzie non stop update in IG. Nie moze skupic sie na rozmowie, na tym gdzie jest, co widzi , na pieknych widokach, chlonac chwile obecna...bo wszystko widzi przez pryzmat telefonu. Po dodaniu foty glownie z soba w roli glownej i w pozycji " z nozka ugieta"robiac dziubki i minki, wyczekuje na lajki i komentarze od swoich IG "znajomych"...to ja nakreca... Na poczatku to bylo smieszne a teraz jest juz straszne. Ludzie pelni kompleksow w realu szukajacy atencji w swiecie social media...