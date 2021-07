Wydekoltowana Marcelina Zawadzka PO RAZ PIERWSZY pozuje publicznie z nowym chłopakiem (FOTO)

Wszystko wskazuje na to, że związek Marceliny Zawadzkiej wręcz kwitnie. Celebrytka zdążyła już ponoć przedstawić lubego najbliższym, Max Gloeckner zaprosił ją zaś do rodzinnego Fryburga. Niedługo później Marcelina zrewanżowała się ukochanemu, zabierając go do Sopotu, gdzie beztrosko spacerowali po molo, pałaszowali gofry i pozowali do pamiątkowych zdjęć.