Marcelina Zawadzka w ogniu krytyki za REKLAMOWANIE PAPIEROSÓW na Instagramie! Grozi jej kara wysokości 200 TYSIĘCY ZŁOTYCH

Powróciwszy do Warszawy po upojnym urlopie z nowym ukochanym, Zawadzka pochwaliła się przed obserwatorami, że otrzymała tajemniczą paczuszkę zawierającą zaproszenie na event, który właśnie miała poprowadzić. Przy okazji na Instagramie pokazano też pozostałą zawartość żółtego kartonika - cały zestaw e-palacza . Marcysia nie została najwyraźniej poinformowana, że reklamowanie wyrobów tytoniowych, podobnie zresztą jak miganie się od płacenia VAT-u, jest w Polsce nielegalne. W tym temacie postanowił nieco oświecić ją Maciej Pietrukiewicz - specjalizujący się we współpracy z influencerami ekspert ds. marketingu internetowego.

Mało rzeczy irytuje mnie we współpracach influencerskich tak bardzo jak reklama wyrobów tytoniowych. Wykorzystywanie swoich zasięgów i wpływu do promowania e-papierosów jest naprawdę okropne. Mogą one być nawet bardziej szkodliwe niż te zwykłe. Reklama e-papierosów jest zabroniona i obwarowana grzywną do 200 tysięcy złotych. A już taka nieoznaczona tym bardziej. Naprawdę nie trzeba promować wszystkiego tylko dlatego, że ktoś zapłacił, a ty tego używasz. To jeszcze nie jest wystarczający powód. Oczywiście, że każdy odbiorca ma swój rozum, ale to ty decydujesz, czy ocieplasz swoim wizerunkiem jakiś gówniany/szkodliwy produkt - burzy się na InstaStories Pietrukiewicz, na dowód podając screeny z instagramowego konta Zawadzkiej.