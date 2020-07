Marcelina Zawadzka PRZYZNAŁA SIĘ do dwóch z trzech stawianych jej zarzutów!

Wygląda jednak na to, że sumienie Marceliny nie jest tak czyste, jak mogłoby się początkowo wydawać. Jak informuje w rozmowie z Plejadą rzeczniczka Sądu Okręgowego w Kaliszu - Ewa Głowacka-Andler, celebrytka dobrowolnie przyznała się już bowiem do dwóch z trzech stawianych jej zarzutów .

Pani Marcelina Z. ma status osoby oskarżonej. Ma postawione trzy zarzuty. Co do dwóch przyznała się w postępowaniu przygotowawczym przed prokuratorem, a co do jednego nie. Chodzi o uszczuplenie podatku, przyjęcie i rozliczenie faktur oraz pranie brudnych pieniędzy. Do tego ostatniego nie przyznała się - mówi w rozmowie z portalem rzecznika.