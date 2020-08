Marcelina Zawadzka jednak WRÓCI do "Pytania na Śniadanie"! "Nie takie rzeczy w TVP już wybaczano"

W połowie ubiegłego miesiąca czysta dotąd jak łza reputacja prowadzącej Pytania na Śniadanie Marceliny Zawadzkiej została zbrukana oskarżeniami w sprawie dotyczącej działalności mafii vatowskiej. Celebrytka, co prawda, jako jedyna z kilkunastu oskarżonych nie była podejrzewana o funkcjonowanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, niemniej jednak postawiono jej zarzuty w związku z oszustwem skarbowym, fałszerstwem faktur i praniem brudnych pieniędzy. Grozi jej za to nawet do 10 lat więzienia.