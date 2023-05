Marcelina Zawadzka potwierdza (?) ZARĘCZYNY i mówi o planach ślubnych: "Wolałabym, żeby Max to zaplanował" (WIDEO)

Marcelina Zawadzka zaręczyła się?

Ten temat jest zawsze stresujący. Te zaproszenia, to, żeby stanąć na wysokości zadania, żeby o nikim nie zapomnieć i to wszystko zorganizować... - żaliła się na ślubne obowiązki, tłumacząc: Dzielimy się chyba na kobiety, które uwielbiają takie rzeczy robić i te, które są w bardziej tej męskiej energii... Ja chyba jeszcze cały czas jestem na tym drugim etapie. Wolałabym to albo komuś zlecić, albo żeby Max to zaplanował - powiedziała szczerze.