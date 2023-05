Marcelina Zawadzka jest zaręczona?! Na jej palcu błyszczy imponujący pierścionek (FOTO)

Marcelina Zawadzka jest zaręczona?! Spekulacje wywołał okazały pierścionek na palcu prezenterki

Marcelinę i Maxa łączy nie tylko płomienne uczucie, ale również pasja do podróżowania . Zakochani ochoczo dzielą się z obserwatorami relacjami z różnych zakątków świata, a obecnie eksplorują wspólnie Stany Zjednoczone. Nadając z Orlando, Zawadzka pochwaliła się, że spełni swoje marzenie i zachęciła fanów do odgadnięcia jej kolejnej destynacji. Uwagę zwrócił jeden szczegół - błyszczący pierścionek , który pojawił się na palcu celebrytki. Nagranie natychmiastowo wywołało spekulacje fanów, którzy zastanawiają się, czy ozdoba jest oznaką zaręczyn z Gloecknerem .

Na pewno chciałabym, aby to był moment zaskoczenia. Nie chciałabym tego wiedzieć, bo to jest taki fajny czas, kiedy to on powinien wykazać się kreatywnością - mówiła kilka miesięcy temu o ewentualnych zaręczynach Zawadzka, dodając, że nie zamierza naciskać na swojego partnera.