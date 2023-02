Marcelina Zawadzka ogłasza, że jest GOTOWA NA DZIECKO! Boi się tylko jednej rzeczy

Marcelina Zawadzka otwiera się na temat zaręczyn i ślubu

Przez wiele lat nie umiałam się zakochać albo się zakochiwałam, ale miałam złamane serce. Fajne jest to, że stając na ślubnym kobiercu, będę pewna siebie, swoich uczuć, tego, że kocham. To, jak było wczoraj, jak będzie jutro - nie wiadomo. Ale w tym momencie jestem pewna swoich uczuć. To jest dla mnie niesamowite - być pewną swoich uczuć. Uczuć tej drugiej osoby nigdy nie możesz być pewien, pewna, wiele razy się o tym przekonałam, a tutaj jest fajne, że wiem. Czuje duży spokój i poczucie bezpieczeństwa. Ani razu nie byłam o niego zazdrosna, nie daje mi powodów - zachwala ukochanego i związek, jaki tworzą.

Uważam, że jak my naciskamy na mężczyzn, kiedy to się stanie, jak itd., to trochę jest to nie bardzo. To oni muszą myśleć, że to jest ich pomysł. Może można ich jakoś nakierować, ale chciałabym być zaskoczona, oddać to w jego ręce, żeby on miał na to pomysł - mówi podekscytowana Marcelina i zdradza, jak wyobraża sobie dzień, w którym Max poprosiłby ją o rękę.