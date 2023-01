Marcelina Zawadzka świętuje urodziny z ukochanym. "Wiele lat czułam, że nie zasługuję na miłość" (FOTO)

Marcelina Zawadzka , modelka, prezenterka i Miss Polonia 2011, świętuje swoje urodziny w rajskiej scenerii. Towarzyszy jej partner, niemiecki influencer Max Gloeckner. Para uwielbia razem podróżować i często chwali się wspólnymi zdjęciami z wakacji. Tym razem wybór padł na Tajlandię. Celebrytka uznała, że 34. urodziny to idealny moment na wyznania. W poście na Instagramie nawiązała do swoich niepowodzeń miłosnych z przeszłości.

Marcelina Zawadzka obchodzi 34. urodziny. Świętuje z ukochanym w Tajlandii

Rok temu niemiecki celebryta popisał się nie lada gestem i w ramach 33. urodzin swojej ukochanej zabrał ją do egzotycznej Dominikany. Stamtąd polecieli do Meksyku, by uczcić 35. urodziny Maxa. Jak widać, para zrobiła z tego tradycję. Marcelina Zawadzka będzie dziś dmuchać świeczki w otoczeniu tajlandzkich palm.