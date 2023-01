Zmysłowa Marcelina Zawadzka w koronkach wybiera pierścionek z UKOCHANYM (ZDJĘCIA)

Marcelina Zawadzka od jakiegoś czasu związana jest z niemieckim biznesmenem Maxem Gloecknerem. Para poznała się w Meksyku, a szybko okazało się, że łączy ich nie tylko zamiłowanie do podróży. Prezenterka kilkukrotnie opowiadała o ukochanym w mediach, przyznając między innymi, że Max zdążył już zaprzyjaźnić się z rodzicami. Mimo że w komunikacji przeszkadza im nieco bariera językowa - to okazuje się, że Niemiec z mamą porozumiewa się przy pomocy internetowych tłumaczy, a z tatą na migi.

Słodkie jest, jak mówi, że tęskni za moją mamą. My jesteśmy razem jakieś pół roku, a już jest związany z moim domem rodzinnym. Chce też się nauczyć polskiego. Kupił sobie kurs językowy na płytach, powtarza po mnie pewne słowa. To wszystko jest dla niego trudne, ale najważniejsze są chęci - mówiła na początku 2022 roku w rozmowie z "Vivą!".

Głupio mi pytać. Nie możesz na to wywierać wpływu. Mam intuicję, ale jednak jest też coś takiego, że wiesz, że on przyjeżdża do Polski, jest z moją rodziną. Nie wiem, czy to będzie dla niego dobry czas - mówiła przed świętami.