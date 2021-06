Marcelina Ziętek JUŻ USUNĘŁA nagranie, w którym obraża Justynę Żyłę. Piotrek interweniował?

Czy jak ktoś sobie kupi takiego samego psa jak ja, to będzie jak ja? Nie wydaje mi się. Takie pochopne decyzje są tak głupie! Tak głupie, że mi się to po prostu w głowie nie mieści! Jak ludzie są tak nieodpowiedzialni! - gorączkowała się, a następnie zasugerowała, że Justyna traktuje psy przedmiotowo.

Gdyby poprzedni pies rzeczywiście był trzymany w takich złych warunkach, to wątpię, żeby Piotr zdecydował się na ponowny zakup psa... ; Aż takiego focha puściła? No nie wiem, jak on śmiał kupić córce takiego psa, jak ona ma! Co za zazdrosna dziewczyna, niedojrzała jeszcze - czytamy.