Justyna Żyła wyjechała z dziećmi nad morze. Tymczasem Marcelina z Piotrem balują w gorącym basenie...

Lola 8 min. temu

Syn wyraźnie nie chce zdjęć. Co za żenada 😩 Biedny chłopak 😭 Nie dziwię mu się wcale. Matka powinna to uszanować a nie wrzucać fotki jego wkurzonej miny. Co za kobieta zagubiona totalnie ☹️ współczuję tym dzieciom ☹️