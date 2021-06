Marcelina Ziętek wygrzewa się na balkonie w samym ręczniku. "FOT. PIOTR ŻYŁA"

O Piotrze Żyle od dłuższego czasu pisze się głównie w kontekście jego kolejnych perturbacji w życiu osobistym aniżeli dokonań w sferze zawodowej. Skoczek od jakiegoś czasu spotyka się z "aktorką" z tvnowskiego "serialu" 19+, która - jeśli wierzyć doniesieniom - kompletnie zawróciła mu w głowie . Ukochana sportowca nieszczególnie przypadła do gustu jego byłej żonie, Justynie Żyle.

O ile kiełkująca miłość skoczka i influencerki nie jest żadną tajemnicą, zarówno Piotr , jak i Marcelina do tej pory jeszcze ani razu nie potwierdzili publicznie swojej relacji. O tym, że ich związek wszedł na kolejny etap, mogła świadczyć pierwsza wspólna fotka , która pojawiła się w środę na Instagramie sportowca. Idealną okazją do debiutu w mediach społecznościowych okazało się wesele znajomych .

Wygląda na to, że teraz para coraz chętniej będzie epatować w social mediach łączącym ich uczuciem. W Boże Ciało Marcelina postanowiła zamieścić na swoim profilu odważne zdjęcie, na którym w samym ręczniku ogrzewa się w czerwcowym słońcu.

Po zdjęciem Miss Południa Nastolatek pojawiła się lawina gratulacji od zachwyconych fanów: W końcu oficjalnie. Świetna wiadomość!; Fajnie, że nie ukrywacie już swojej miłości; Idealnie do siebie pasujecie. Oboje pozytywni i zwariowani.

W drodze powrotnej z wesela Marcelina (obecna na Instagramie jako "marceepan") zajęła się za to chwaleniem kosmetyków do ust, z zadowoleniem mówiąc, że może zrobić to teraz, bo "w końcu nie jest kierowcą".