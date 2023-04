Marcelina Ziętek wije gniazdko z Piotrem Żyłą. Pokazała zdjęcia ich nowego domu (FOTO)

Marcelina Ziętek i Piotr Żyła budują nowy dom . Co jakiś czas dzielą się z fanami kadrami z luksusowego gniazdka. Teraz Marcelina pokazała kuchnię .

Choć co jakiś czas pojawiają się plotki o rzekomym kryzysie w ich związku, Piotrek Żyła i Marcelina Ziętek wciąż są razem. W mediach społecznościowych co jakiś czas dzielą się romantycznymi kadrami, a czasem także wrzucają do sieci zdjęcia z postępów budowy ich wspólnego domu.