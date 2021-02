Marcelina Ziętek wygina się w KUSEJ HALCE na sesji zdjęciowej. "Pozazdrościć Piterowi"

Co prawda nie ogłosili tego oficjalnie, ale patrząc na ich zdjęcia i relacje na Instagramie, nie ma co do tego wątpliwości. Zajmują się bowiem tym samym psem, pojawiają w tych samych miejscach, a Marcelina jeździ samochodem Piotra, co doprowadza do białej gorączki jego byłą żonę, Justynę Żyłę.