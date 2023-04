Marcin Bosak mówi, kto go zaatakował. Wspomina o MANIPULACJI

Marcin Bosak twierdzi, że firmy przewozowe nie wiedzą, kto prowadzi ich pojazdy

Mam informacje z pierwszej ręki, potwierdzone przez policję, że na jednym profilu kierowcy, potrafi jeździć pięć i więcej osób. Nie wiemy, kim są te osoby. Czy to nie są przypadkiem osoby karane, czy to nie są osoby, które się ukrywają w naszym kraju, a są np. skazane gdzieś indziej za jakieś przestępstwo? Trzeba zmienić przepisy, które pozwolą nam czuć się bezpiecznie — dodał aktor.

Marcin Bosak mówi o manipulacji w mediach

Docierają do mnie sygnały, że to, co mnie spotkało, czyli pobicie, w którym uczestniczył cudzoziemiec, rodzi taką możliwość do manipulacji. Podobno są tytuły w prasie, głównie prawicowej, że Gruzin pobił Polaka i że to niebezpieczne, że mamy u siebie cudzoziemców - powiedział aktor w relacji na Instagramie.