Marcin Bosak opowiada o swej depresji: "Były chwile, gdy myślałem, że ŁATWIEJ BYŁOBY MI NIE BYĆ"

Mężczyźni mają trudniej jeśli chodzi o choroby typu depresja lub nerwica lękowa. Kobieta szybciej zyskuje akceptacje społeczną i rodzinną tych chorób i może się spokojnie leczyć. U mężczyzny taka choroba nie jest spolecznie akceptowana. Wlasciwie mezczyzna moze sie pozegnac z praca po zwolnieniu z powodu depresji, a i rodzina ciezko znosi, ze mezczyzna nie potrafi "wziac sie w garsc", szczegolnie kiedy trwa to dlugo. Malzenstwo mojej siostry, przez lara uchodzace za bardzo szczesliwe, wrevz idealne, skonczylo sie wraz z depresja szwagra. Na poczatku oczywiscie siostra i dzieci podeszly do tego ze zrozumieniem ale po roku zmagan z choroba kiedy napietrzyly sie problemy finansowe, szwagier zostal zwolniony. Nie chcial sie leczyc (nie mial sily na terapie), zarowno zona, jak i dzieci zaczeli sie irytowac, po kolejnych 6miesiacach siostra zlozyla pozew o rozwod. Co ciekawe tesciowie mojej siostry tez uwazaja, ze ich syn "zwariowal" i nie chce mu sie isc do pracy i "byc mezczyzna". Facet zostal sam, bo dzieci go nie szanuja za te "słabość". Żal mi go bardzo, choc wiem, ze siostrze jest bardzo ciezko (pomagam jej finansowo). Mysle, ze gdyby bylo odwrotnie to facet zawsze utrzyma rodzine, dzieci bardziej akceptuja "slabosc" kobiety. Raczej nie byloby rozwodu...