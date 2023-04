Marcin Bosak pobity przez kierowców aplikacji przewozowej. Policja zatrzymała dwie osoby

Iza 50 min. temu zgłoś do moderacji 284 9 Odpowiedz

Dobrze że w końcu trafiło na kogoś kto ma moc w mediach i jest znany. To znaczy bardzo mi żal pana Bosaka bo akurat bardzo lubię tego aktora ale przeciętny Kowalski nie ma takich możliwości jak on. Może jak trafi na osoby które później będą publikować na Instagramie czy w mediach takie wydarzenia to zrobią porządek w końcu z nieuczciwymi przewoźnikami. Nieważne czy to taksówka legalna Uber czy inny przewoźnik z aplikacji niech sprawdzają kogo zatrudniają. Niech to nie będą ludzie naćpani, bandyci i bez prawa jazdy. Tak jak kierowcy autobusow miejskich przechodzą badania trzeźwości rano tak przewoźnik powinien kontrolować czasami swoich pracowników może wybiórczo może losowo nie wiem. Powinniśmy się czuć bezpiecznie bez względu na to jaką taksówką jedziemy czy tanią czy drogą. Jestem kobietą i staram się nie korzystać z tanich przewozów jak jadę sama.