Marcin Bosak POTWIERDZA rezygnację z "Tańca z Gwiazdami" i ubolewa: "Nie mogę kontynuować tej CIEKAWEJ przygody"

Pandemia koronawirusa bez wątpienia dała się nam wszystkim we znaki. Branżą, która wyjątkowo ucierpiała na walce ze złośliwym patogenem, jest oczywiście szeroko rozumiana rozrywka. Z powodu wprowadzonych obostrzeń odwołano wiele imprez branżowych oraz zdjęć do popularnych seriali i programów. Sytuacja dotknęła m.in. bieżący sezon Tańca z Gwiazdami , którego emisję przerwano po kilku odcinkach. Dopiero niedawno potwierdzono zaś, że show ma wrócić na antenę jesienią.

Choć na początku wydawało się, że taneczny show Polsatu powróci na antenę ze wszystkimi uczestnikami przerwanej w marcu edycji, to wkrótce wyszło na jaw, że tak się nie stanie . Na dalsze pląsy na legendarnym parkiecie nie będzie mógł sobie pozwolić Marcin Bosak , który w czerwcu wycofał się z dalszego udziału w tanecznym show. Jak udało nam się dowiedzieć, mogło to mieć związek ze zbyt niską gażą za odcinek.

Choć od informacji na temat wycofania się Marcina Bosaka z Tańca z Gwiazdami minęło już trochę czasu, to aktor postanowił wrócić do tego tematu w najnowszym poście na Instagramie. W wystosowanej do fanów odezwie Bosak wypiera się słów osoby ze swojego otoczenia, jakoby chodziło o zbyt niskie zarobki w programie. Powód, jak sam twierdzi, miał być zupełnie inny.