Wiemy, kiedy "Taniec z Gwiazdami" WRÓCI NA ANTENĘ!

Dwudziesta czwarta edycja Tańca z Gwiazdami (jedenasta, jeśli liczyć wyłącznie sezony polsatowskie) na zawsze przejdzie do historii programu jako ta, która musiała zostać wstrzymana ze względu na pandemię koronawirusa . Stacja nie miała innego wyboru, jak tylko niezwłocznie zastopować nagrania na żywo w trosce o życie i zdrowie uczestników.

Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Taniec z Gwiazdami wróci na antenę tej jesieni. Spragnieni tanecznych wrażeń widzowie nie będą musieli długo czekać, bowiem najpopularniejszy parkiet w Polsce ponownie rozgrzeje się do czerwoności już 4 września!