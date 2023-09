Marcin Bosak relacjonuje protest przed seansem "Zielonej Granicy": "Biedni, wystraszeni, ZMANIPULOWANI LUDZIE"

Zacięta debata publiczna wokół premiery Zielonej Granicy w reżyserii Agnieszki Holland wciąż nie słabnie na sile. Ruchom skrajnie prawicowym udało się przekonać część społeczeństwa, że Holland stworzyła film na wskroś antypolski, co choć oczywiście prawdą nie jest, zdołało wzbudzić najbardziej ksenofobiczne instynkty w naszym narodzie. Przed niektórymi kinami widzowie mogli spotkać grupy uzbrojonych w banery protestujących, którzy co rusz skandowali: "Tylko świnie siedzą w kinie". W ostatnią niedzielę wątpliwą przyjemność spotkania właśnie takiej drużyny miał aktor Marcin Bosak . O swoim doświadczeniu opowiedział w mediach społecznościowych.

Marcin Bosak komentuje protesty przed filmem Agnieszki Holland

To film o empatii. O współodczuwaniu. O trudnych wyborach. I o słabości systemu. I jego opresyjności. To film dotkliwy i czuły zarazem. Radykalnie oszczędny i tym mocniejszy w swoim przekazie. Jeszcze teraz, gdy o tym piszę, ogarnia mnie wzruszenie. Co się stanie z naszym człowieczeństwem, gdy zjawisko migracji zyska na sile? A w obliczu coraz bardziej dynamicznych zmian klimatu, zyska z pewnością. Cały czas mam nadzieję, że wzmocni to nasze pozytywne cechy i chęć niesienia pomocy. Choć obecna narracja prowadzona w mediach, sugeruje mi, że to naiwność. Mimo to wciąż mam nadzieję.