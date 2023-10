Marcin Dubiel ODPOWIADA NA ODPOWIEDŹ Sylwestra Wardęgi. Wymownie... Nadążacie jeszcze?

3456 54 min. temu zgłoś do moderacji 20 2 Odpowiedz

Odwraca kota ogonem. Może i ma coś na niego ale specjalnie odwraca uwagę i zaczyna atakować bo co mu zostało. Cały sztab za nim stoi. Jeszcze chwila i nie będziemy mówić, że źle zrobił tylko jaki on biedny, tak go osadzają. Tak jak o tym drugim piszą już" żal mi go jak tak leżał na ziemi". I dlatego ludzi nie zeznają przeciwko takim, oni mają pieniądze i sobie poradzą a ofiary zostaną same.