Sylwester Wardęga REAGUJE na film Marcina Dubiela i grozi: "Mogę całkowicie ZDEMASKOWAĆ twoją rolę, jaką odegrałeś przy sprawie Stuu"

Afera Pandora Gate odbiła się szerokim echem w mediach i wywołała ogromne poruszenie wśród społeczeństwa. Kilku topowych twórców z YouTube zostało wyciągniętych przed szereg przez Sylwestra Wardęgę i Konopskyy'ego, którzy w swoich materiałach oskarżyli ich o niestosowne zachowania wobec nieletnich. Sprawą zajęła się też prokuratura. Mimo że Sylwek i Mikołaj zapowiedzieli, że teraz robią sobie przerwę, to wszystko wskazuje na to, że "drama" wcale nie przygasa.

Marcin Dubiel postanowił zabrać głos w sprawie i odnieść się do formułowanych pod jego adresem zarzutów. Mimo że sprawą zajmują się odpowiednie służby, to on również nagrał film, w którym pokazuje dowody i odpowiada na materiały Wardęgi i Koponskyy'ego.