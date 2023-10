Sylwester Wardęga twierdzi, że Lexy Chaplin WIEDZIAŁA o Stuu. Miała mieć kontakt z jedną z dziewczyn. "To rzuca trochę inne światło..."

Do tego grona zaliczyć można m.in. Lexy Chaplin. Była gwiazda Teamu X od początku wybuchu skandalu przekonuje jednak, że choć jakiś czas temu zaczęły docierać do niej pewne niepokojące informacje na temat Burtona , nigdy nie widziała żadnych dowodów, które mogłyby je potwierdzać. Pomimo swoich zapewnień 24-latka i tak mierzy się ze skutkami owych doniesień.

Sylwester Wardęga twierdzi, że Lexy dysponowała dowodami przeciwko Stuu

Dostałem wiadomości do Lexy... Ona jakby dostała korespondencję, co ta dziewczyna pokrzywdzona jedna pisała, więc jakby dysponowała odrobiną dowodów, bo miała zeznania tej dziewczyny, można powiedzieć. Przynajmniej wiadomości. I też dostawała te wiadomości, co Stuart wypisywał. Podobno Lexy nawet chciała pomóc, zaproponowała, że menadżer pomoże prawnie, ale później się z tego wycofała... No, więc to rzuca trochę inne światło - mówił podczas transmisji Sylwek.