Sylwester Wardęga sugeruje, że Fagata złożyła FAŁSZYWE ZEZNANIA?! Upublicznił kolejne wiadomości

Damian 29 min. temu zgłoś do moderacji 124 0 Odpowiedz

Szczerze, to cieszy mnie to, że to wypłynęło. Winni przestaną krzywdzić dzieci, a przy okazji pozbędziemy się z internetu bezwartościowych ludzi, zbijających fortuny na naiwnych nastolatkach. Naprawdę, zamiast śledzić taką Fagatę, dzieciaki powinny brać przykład z np. Igi Świątek. To powinien być idol.