TYLKO NA PUDELKU: Wardęga ujawnił PRYWATNE WIADOMOŚCI od Fagaty. Podważa jej linię obrony: "Wszystko wiedziała, Stuu jej się PRZYZNAŁ"

Hipokryzja i ... 14 min. temu zgłoś do moderacji 15 1 Odpowiedz

Przecież ten stu mówił dokładnie to samo co posłowie konfederacji ze można … dziewczynę od pierwszego okresu. To samo przecież mówi Korwin itd ze to teraz są takie wymysły a sex można uprawiać z dziewczynka od 12 czy 13 roku dokładnie od tego kiedy dostanie okresu. Wiec o co wam chodzi? Głosujecie na takich ludzi, dopuszczacie do władzy a teraz zdziwieni?