Marcin Dubiel pokazał ZAKRWAWIONĄ TWARZ: "Niech ten dzień się skończy" (FOTO)

Marcin Dubiel zasłynął w mediach głównie za sprawą kontrowersyjnych filmów na YouTube, często balansujących na granicach żenady. Youtuber ma już na koncie m.in. publiczne wymioty, wyśmiewanie ubogich oraz drwiny z wyglądu potrzebującego afrykańskiego dziecka. Nie sposób też zapomnieć o udawanym wyjeździe do Los Angeles, z którego influencer był szczególnie dumny.

Na co dzień Marcin Dubiel aktywnie działa na Instagramie, gdzie jego poczynania śledzi ponad 2 mln osób. We wtorek youtuber podzielił się ze światem zdjęciem, które poważnie zaniepokoiło jego fanów. Na wspomnianej fotografii Dubiel zaprezentował bowiem zakrwawioną i posiniacznoną twarz. Dodatkowo influencer opatrzył post enigmatycznym podpisem.

Równie zastanawiający wpis pojawił się także na Insta Story Dubiela - gdzie żalił się on fanom na wyjątkowo nieudany dzień

Udostępniona przez Marcina fotografia wywołała prawdziwe poruszenie wśród jego obserwatorów, którzy w komentarzach próbowali dowiedzieć się, co właściwi przytrafiło się ich idolowi.

"Co się stało?","O kurde!", "Dubiel, co jest?", "Boże święty", "O matko, co się stało Marcin?" - dopytywali zaniepokojeni użytkownicy Instagrama.