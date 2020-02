Skompromitowany Dubiel cieszy się, że "sprankował całą Polskę". Jego koleżanka Lexy marzyła o publikacji na Pudelku

lokol 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Co to koorwa jest, że jakieś jutubery i inne ścierwa latają do Arfyki żeby robić sobie zdjęcia z dziećmi? To są ludzie, a nie małpy do pozowania do zjęć! Ciekawe czy zrobili coś żeby im pomóc czy polecieli tam tylko nacykać fotek. Żenada.