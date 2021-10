Marcin "gardzę kobietami" Gortat PRZEPRASZA: "Do wszystkich tych, którzy poczuli się obrażeni i dotknięci..."

Ktos 10 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

A ja nie cenię ludzi jego pokroju. Czy on zrobił coś dla ludzkości, lek odkrył, pracuje ciężko w jskimś zawodzie? Nie, on tylko piłkę do kosza wrzuca i bawi się jak duże dziecko. A poucza innych, jak mają zarabiać. Co go to obchodzi? Niech zajmie się sobą i swoją rodziną, pójdzie do pracy, a nie wywyższa się, bo wielki bogacz. Wstyd! Nawet te jego przeprosiny są aroganckie jak jego postawa. To mój odobisty komentarz, a hejterów żegnam ciepło.