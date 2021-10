Wyznania Marcina Gortata na temat kobiet rozzłościły jego fanów! "Już nie lubię tego pana"

Liki 15 min. temu zgłoś do moderacji 12 2 Odpowiedz

A ja tam uważam że wrzucanie wszystkiego do sieci to domena pustych ludzi, które niczym innym się nie interesują tylko sobą i liczą na oklaski. Składanie życzeń urodzinowych mężowi przez media społecznościowe, kiedy on siedzi obok.... porażka. Mówienie o córece że jest największym szczęściem..... kiedy ona ma 3 lata.... porażka. Wrzucanie x zdjęć z wakacji po to żeby wszyscy zobaczyli jak mi się powodzi...... kolejna porażka. Fotografowanie kanapki, obiadu, siebie, dzieci... codziennie i wrzucanie do sieci po co i dla kogo. Strata czasu.