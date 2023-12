Marcin Hakiel odmówił pracy w TVP przez Cichopek i Kurzajewskiego? Tancerz odniósł się do plotek

Sorry że tuta... 15 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Dziewczyny powiedzcie mi czy to jest normalne, żeby dzieci lat 3 i 5 całe dnie przebywały z matką w domu ? Dzieci są zapisane do przedszkola, ale w przedszkolu starsza jest od święta, a młodsza była 3 razy. Dzieci całe dnie spędzają w domu. W dodatku mniej więcej co tydzień jest u nich alkoholowa impreza, z udziałem mnóstwa ludzi, dzieci wtedy też są w domu. Co myślicie o takiej sytuacji ?