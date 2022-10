Marcin Hakiel dystansuje się od afery wokół nowego związku Katarzyny Cichopek. Pokazał, jak spędza weekend (ZDJĘCIA)

W piątek życie uczuciowe Katarzyny Cichopek ponownie znalazło się na językach. Przebywająca obecnie w Izraelu celebrytka pochwaliła się bowiem zdjęciem w towarzystwie Macieja Kurzajewskiego, ogłaszając, że ona i jej kolega z "Pytania na Śniadanie" są parą. Prezenterzy TVP pochwalili się łączącym ich uczuciem niedługo po tym, jak zostali poniekąd wywołani do odpowiedzi przez Paulinę Smaszcz - która złożyła Kasi urodzinowe życzenia, ciesząc się, że jej były mąż zabrał celebrytkę do Izraela. Od tamtej pory sprawy potoczyły się błyskawicznie. Cichopek i Kurzajewski zdążyli już opowiedzieć o swoim związku na antenie TVP, tego samego dnia Smaszcz zamieściła zaś w sieci sensacyjny wpis.

Na InstaStories Hakiela znalazło się również ujęcie przedstawiające cienie pięciu sylwetek. Wspomnianą fotografię tancerz opatrzył napisem "wdzięczny za każdy dzień". Dość wymowny podpis znalazł się pod zdjęciem Marcina obejmującego swojego syna. Celebryta dołączył bowiem do niego hasło od lat kojarzone z piosenką grupy Monty Pythona : "Always look on the bright side of life", czyli po polsku "Zawsze patrz na pozytywną stronę życia".