Marcin Hakiel dzieli się wnioskami po rozmowie Z DZIEĆMI na temat rozwodu!

W momencie publikacji pamiętnego oświadczenia Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel zapewniali, że był to ich ostatni komentarz w sprawie. O ile aktorka faktycznie niechętnie odnosi się do tematu, to jej (wkrótce już eks) mąż zdradził już całkiem sporo. Tylko w ostatnim czasie wyznał, że " nie żałuje żadnego dnia z ich małżeństwa" i "wszystko dzieje się pod coś" , a wcześniej publikował w sieci smutne selfie i zapewniał publicznie, że nie zdradził żony .

Czas leci, a sesja pytań i odpowiedzi na koncie Marcina Hakiela na Instagramie wciąż trwa. W ostatniej rundzie tancerz stwierdził, że "życie jest nieprzewidywalne i czasem pisze scenariusze, których się nie spodziewamy" , a także odniósł się do pytania o to, czy czuje się zraniony po rozstaniu z żoną. Odpowiedź okazała się dość zaskakująca.

Co więcej, Hakiel skorzystał też z szansy, aby ustosunkować się do pytania o trudną rozmowę rodziców z dziećmi na temat rozwodu. Podejrzewamy, że Marcin swoją ma już sobą, bo o jego rozstaniu z Kasią mówi obecnie cała Polska. Co prawda tancerz nie odwołał się bezpośrednio do własnego doświadczenia, ale wnioski mogą wskazywać, że jego rozmowa z 13-letnim Adamem i 9-letnią Helenką wcale nie należała do najłatwiejszych.