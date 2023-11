Marcin Hakiel gorzko o relacjach z Katarzyną Cichopek: "Po co mamy się widywać? PO CO MAMY ROZMAWIAĆ?!"

Basia 31 min. temu zgłoś do moderacji 86 16 Odpowiedz

Ja z moim byłym mężem omawiam tylko sprawy związane z naszym synem. Ustalamy terminy wyjazdów, weekendów itp. Widujemy się tylko przy okazji odbierania dziecka przez jedno z nas. Nie spędzamy razem świat ani urodzin. Nie składamy sobie życzen. Nie wiem co u niego a on nie wie co u mnie. Nie wiem co się dzieje u niego w pracy ani jakie ma teraz hobby. Tak wygląda nasze życie po rozwodzie. Różnica między nami a Hakielem jest taka, że my o tym nie gadamy w kółko ani publicznie ani prywatnie. Nie mam pretensji ani do nas ani do świata. Tak wygląda nasze życie i już. A Hakiel ciągle jątrzy, ciągle wypomina. Ciągle coś mu nie pasuje. Niby nie chce mieć z nią kontaktu a jednak ma pretensje i uraz. To normalne nie jest