Marcin Hakiel i jego ukochana Dominika BRYLUJĄ na premierze filmu "Horror Story". Dobrana z nich para? (ZDJĘCIA)

Pamiętam z lat 80 w MTV , takie spodnie jak Hakiel mieli wokaliści zespołów stylu New Romantic, że mu jeszcze mole przez tyle lat tych piramid nie zjadły, No , a okulary przeciwsłoneczne do kina , to już całkiem brak komentarza , chyba , że chce oglądać "normalny" film w okularach 3D , możliwe , że osiąga wtedy odmienny stan świadomości. Wtedy zrozumiałe są jego nieoczekiwane występy taneczne w miejscach publicznych , typu park, las, plac przykościelny ,chodnik przy ulicy............