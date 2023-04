Marcin Hakiel haruje z synem na siłowni, prezentując imponującą muskulaturę (WIDEO)

Marcin Hakiel po rozstaniu z Katarzyną Cichopek utrzymuje swoje ciało w świetnej formie . Ma wysportowaną sylwetkę i całkiem niezłą kondycję , co widać na nagraniu, które niedawno wrzucił do sieci. Tancerz wymagające treningi odbywa pod okiem trenera, a tym razem towarzyszył mu też syn.

Treningowa rutyna Marcina Hakiela

Taniec to bardzo wymagający sport , z którym nie każdy dałby sobie radę. Nieustannie trzeba dbać o kondycję i sylwetkę, co bardzo często wiąże się z ciężkimi i bardzo wymagającymi ćwiczeniami . Treningowej rutynie poddaje się też Marcin Hakiel , który na siłowni czuje się znakomicie. A efekty widać gołym okiem!

Brawo, chłopaki. Aż miło na was patrzeć – napisała jedna z fanek.

Czy zobaczymy jeszcze Hakiela w "Tańcu z Gwiazdami"?

W napiętym grafiku tancerza nie może zabraknąć intensywnych treningów, które są częścią przygotowania do występów. A tych może niedługo być znaczenie więcej, ponieważ pojawiły się informacje, że Marcin Hakiel może powrócić do " Tańca z Gwiazdami " .

Producenci w najbliższej edycji widzieliby go na parkiecie, a od kolejnej już na stanowisku jurora. Marcin Hakiel uważa jednak, że jest już zbyt doświadczony, by wrócić do wywijania na parkiecie.