Marcin Hakiel i jego ukochana Dominika pozują z córkami. Fajna z nich rodzinka? (FOTO)

Nie fajna rodzinka. Te dziewczyny mają mamę i ojca i to jest ich rodzina. A teraz przez wybory matki muszą udawać ze kochanka męża to ich nowa mamusia. Przestańcie wmawiać ludziom ze patchwork jest Ok bo to dzieci płacą największą za to cenę. Jak rodzice chcą się rozejść to niech każdy weźmie sobie nowy dom a opiekę naprzemienną sprawuje w domu gdzie dzieci mogą zostać bez nowych tatusiów i mamusi.