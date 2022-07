Marcin Hakiel komentuje rewelacje tabloidu na temat NOWEJ PARTNERKI. Nawiązał do małżeństwa z Katarzyną Cichopek

Miłość, jak to zwykle bywa, nadeszła jednak niespodziewanie. Od jakiegoś czasu coraz więcej mówi się o tym, że Marcin Hakiel już pocieszył się po rozstaniu z Katarzyną Cichopek w ramionach innej kobiety. Jeszcze na początku tygodnia internauci zasypywali go pytania o to, czy nowa przyjaciółka jego córki to pociecha ukochanej, z którą od niedawna się spotyka. Wypowiedź była dość wymijająca.

Teraz sprawie postanowił się przyjrzeć tygodnik "Na żywo", który jest kolejnym medium, jakie potwierdziło jego nowy związek. Kolorowe pismo dla odmiany skupiło się na tym, jak doszło do pierwszego spotkania tancerza i jego partnerki, a także co pozwoliło im nawiązać nić porozumienia. Okazuje się, że - tak, jak w przypadku Kasi - łącznikiem okazał się taniec, a kobieta pomogła mu się pozbierać po rozstaniu.

To samo medium postanowiło skonfrontować dotychczasowe wnioski z samym Marcinem, który - tu zaskoczenie - nie chce zagłębiać się w szczegóły sprawy. Choć jeszcze niedawno rozprawiał w mediach o rozstaniu, to teraz nie chce już wpuszczać tabloidów do życia. Jak zapowiada, nowy związek będzie miał zupełnie inny charakter niż ten, który jeszcze do niedawna łączył go z Kasią.