Marcin Hakiel spędza intensywny dzień z pociechą i jej koleżanką. Fanka podejrzliwie: "Czyżby CÓRKA NOWEJ PARTNERKI?" (FOTO)

Jeszcze kilka tygodni temu cała Polska mówiła o rzekomo burzliwych kulisach rozstania Marcina Hakiela i Katarzyny Cichopek . Choć z początku ekspartnerzy obiecywali w instagramowym oświadczeniu, że rozwiodą się w ciszy i z dala od mediów, to w dotrzymaniu danego słowa nie pomagały zapewne wyznania tancerza na temat "wolności, która miała imię" .

Wygląda na to, że Hakiel rzeczywiście nie próżnował i wiedzie mu się coraz lepiej. W zeszłym tygodniu rodzime media obiegły doniesienia, jakoby Marcin znalazł nową miłość, która już kwitnie w najlepsze. Plotek zapewniał wówczas, że poszukiwania drugiej połówki zeszły w jego życiu na drugi plan, a uczucie dopadło go niespodziewanie. Z rzekomą ukochaną miała go niemal od razu połączyć nić porozumienia.