Marcin Hakiel MA NOWĄ DZIEWCZYNĘ?! "Poznali się przez internet. Oboje są rodzicami"

Ona 6 min. temu

Jeszcze niejedna panne z dzieckiem pozna w sieci z tym ze to będą tylko chwilowe przelotne i krótkotrwałe zwiazki. Zapoznawanie dzieci obcych partnerek w pierwszych dniach trwania niby związku i początkowej fizycznej fascynacji to absolutna głupota.... robi tym krzywde swoim dzieciom. Lepiej niech idzie do psychologia a nie do obcych bab. Pamietajcie nie ma bezinteresownych związków w tym wieku a dzieci pewnie nadal maja nadzieje ze rodzice sie zejdą