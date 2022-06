Rozwód Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela utrudni się przez SPÓR O PIENIĄDZE? Tabloid twierdzi, że "ROZBIŁA" jego firmę

Kody PKD świadczą o możliwości wystawiania faktur i podpisywania umów na działania artystyczne i reklamowe, których podejmowała się aktorka . W jego statusie przedsiębiorcy widnieje m.in. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, sprzedaż nagrań dźwiękowych i audiowizualnych, sprzedaż książek, sprzedaż gazet, a jak wiadomo Kasia wydała kilka poradników i różnych gazetek z płytami. (...) Jeśli weźmie się pod uwagę, że zarobki celebrytki inkasowała firma tancerza, może okazać się, że choć ona przynosiła krocie do gospodarstwa domowego, prawnie to on je inkasował. Może to stanowić problem przy podziale majątku - argumentuje tabloid.

Szkoły tańca Hakiela generują rocznie ok. 700 tysięcy zł zysku, ale Cichopek za samą śniadaniówkę zgarnia ok. 30 tysięcy miesięcznie, co daje 360 tysięcy rocznie, z serialu wyciąga ok. 200 tysięcy, za występy w teatrze ok. 100 tysięcy, a do tego jeszcze płatne reklamy z Instagrama i prowadzenie imprez to również zyski, które sięgają nawet ponad 400 tysięcy. Nie ma wątpliwości, że na rozwodzie Marcin sporo straci - wieszczy tabloid.