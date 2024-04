Marcin Hakiel KOMENTUJE rezygnację Dagmary Kaźmierskiej z "Tańca z Gwiazdami": "Dla mnie jesteś ZWYCIĘŻCZYNIĄ"

cześ 22 min. temu zgłoś do moderacji 73 5 Odpowiedz

Dagmara Kaźmierska w 2009 r. została skazana prawomocnym wyrokiem za "działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, stręczycielstwo, sutenerstwo i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji". Czy to, że obecnie oklaskują ją miliony Polaków, a ona radośnie pląsa w rytm przeboju Sanah w niedzielnym primie-timie w jednej z największych stacji w tym kraju, brzmi abstrakcyjnie tylko dla mnie?Jak działała Dagmara Kaźmierska? Celebrytka prowadziła agencję towarzyską "Heidi" w Szalejowie (powiat kłodzki). Podobno miała wabić niczego nieświadome kobiety i proponować im pracę w charakterze barmanki. Dopiero potem okazywało się, na czym tak naprawdę ma polegać to zajęcie.To nie koniec listy przewinień gwiazdy "Tańca z gwiazdami". Dagmara miała również dwukrotnie dopuścić się zbrodni polegającej na handlu ludźmi. Przedstawiciel prokuratury ujawnił, że celebrytka "zażądała równowartości kwoty pięciu tys. euro w zamian za swoją zgodę na zaprzestanie uprawiania prostytucji przez dwie zatrudnione w agencji kobiety od mężczyzn, którzy emocjonalnie związali się z pokrzywdzonymi i chcieli, aby odeszły one z agencji".