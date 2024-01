Marcin Hakiel MIGDALI SIĘ z ukochaną w windzie. Internauci zniesmaczeni. Dominika wkroczyła do akcji... (FOTO)

Aga 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Hakiel jest pogubiony z zazdrości o swoją byłą że go zostawiła . Nie martwi się jak czują się jego dzieci widząc takie zdjęcia.To jest gość do leczenia puki czas .Ta starsza pani sprowadzi go na manowce