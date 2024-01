Bartosz Żukowski wspomina trwający niemal 6 LAT (!) rozwód: "Przeszedłem przez PIEKŁO, odbyłem terapię, brałem leki"

Bartosz Żukowski przed laty zyskał ogromną popularność dzięki roli Waldusia w serialu komediowym "Świat według Kiepskich". Niestety prywatne życie aktora przez długi czas bardziej przypominało dramat niż komedię, a to za sprawą burzliwego rozwodu z Ewą Coll. Sądowa batalia ciągnęła się niemal sześć lat i dotyczyła podziału opieki nad córką oraz kwestii majątkowych.

Po latach przepychanek i wzajemnych oskarżeń zwaśnionym małżonkom udało się sfinalizować rozwód, a Ewa Coll ponownie wyszła za mąż . Co ciekawe, jej wybrankiem został były partner Kasi Kowalskiej, Kostek Yoriadis.

Bartosz Żukowski o rozwodzie i relacjach z byłą żoną

W sumie odbyło się około 30 rozpraw. To, co podczas nich się działo, było jak żywcem wyjęte z książek Orwella. Próbowano mi wmawiać, że białe jest czarne, a czarne białe. (...) Uchybienie goniło uchybienie. (...) tego, co mnie spotkało, nie mogę nazwać inaczej jak kuriozum i skandal - mówi Żukowski, dodając, że ostatecznie "wszystkie sprawy wygrał".