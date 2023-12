Marcin Hakiel myśli o UNIEWAŻNIENIU ślubu kościelnego z Kasią Cichopek: "Nie jest to bardzo zawiłe"

Point 5 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Szczerze to zaczynam się nie dziwić, że ona od niego odeszła. Ciągle się użala publicznie, potem na siłę każdy nowy związek upublicznia jaki to on nie jest teraz szczęśliwy a teraz na dobitkę temat unieważnienia ślubu kościelnego mając 2 dzieci i robienia im emocjonalnej huśtawki... 🤦‍♀️ Daj spokój Hakiel, daj sobie pomóc, masz kolejną miłość to zajmij się budowaniem nowego życia i idź do przodu 🤨