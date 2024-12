Marcin Hakiel ogłosił w "Dzień dobry TVN", że chce kolejne dziecko. "Może uda mi się przeciąć pępowinę". Tak zareagowała Dominika

Marcin Hakiel myśli o kolejnym dziecku

Romeo szybko trafił do mnie, więc jest super i był bardzo grzeczny od początku. W sumie mój pierwszy syn Adam - on był jednym z najgłośniejszych dzieci w szpitalu. Hela była spokojniejsza i Romcio też taki właśnie - w sumie od razu spał. Pani położna mi go położyła, żeby go tak przytulić do serca, no i super. To jest magiczne uczucie. (...) Nie byłem na sali operacyjnej. W sumie nie byłem przy żadnym porodzie swoich dzieci. Dlatego trzeba się starać o kolejne i może w końcu uda mi się przeciąć tę pępowinę - wyznał Marcin Hakiel w "Dzień dobry TVN".