Katarzyna Cichopek wymownie wspomina o nieudanym małżeństwie z Hakielem: "Poświęcałam się w imię rodziny"

Jak czytam niektore komentarze to az sie noz w kieszeni otwiera. To ludzie pokroju pewnego księdza, ktory przy spowiedzi gdy moja mama spowiadala sie z rozwodu z alkoholikiem to rzucil "a co, koszul się nie chcialo prasować?" Nikt z Was nie wie co u kogo sie dzieje za zamkniętymi drzwiami, ale tak latwo przychodzi wam ocenianie innych. Ja za Kaśkę trzymam kciuki, gdyby z Hakielem byla szczęśliwa to by nie odeszla.