TYLKO NA PUDELKU. Show z Katarzyną Cichopek zniknie z Polsatu. "Mimo wielkich oczekiwań, program się nie sprzedał"

Znamy panią Kasię Cichopek juz od bardzo dawna , bo zauważmy , brała udział w wielu przedsięwzięciach artystycznych i wielu produkcjach naszej rodzimej tivi i to na pewno jest jakaś jej duża wartość dodana . Ale ponieważ to juz trwa długo , to daje sie zauważyć efekt zmęczenia widowni , po prostu coś sie nam już opatrza i chcemy jako widownia nowości taka prawda i stąd w konsekwencji malejąca tzw . oglądalność co przekłada bezpośrednio na efekty ogólnie i wtedy rada na to jest po prostu zmienic formułę czyli wymyślić coś nowego co totalnie widza zaskoczy i zmieni tzw . " image " artysty , bo inaczej schodzi po prostu na dalszy plan , taka kolej rzeczy zawsze i tego sie nigdy praktycznie nie uniknie w show byznesie .